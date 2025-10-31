طرح ارتقای امنيت اجتماعی، ۵۵ دستگاه خودرو سواری بدون پلاک و پلاک مخدوش و ۲۰ دستگاه موتور سيکلت بدون پلاک و با ايجاد مزاحمت و آلودگی صوتی توقيف و به پارکينگ منتقل شدند.



وی با بيان اينکه، پلاک هويت وسيله نقليه و ابزاری برای شناسايی وسيله نقليه و مالک آن محسوب می شود، بيان کرد: بيشتر تخلف های خودروهای بدون پلاک مربوط به فرار از صحنه تصادف، سرعت غيرمجاز، ايجاد حادثه است که بر اساس مطالبات مردمی،استمرار اين طرح ها در دستورکار قرار پليس قرار دارد.