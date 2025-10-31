به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ اسماعیل زراعتیان افزود: ضاربی که در درگیری ۲ نفر را مصدوم کرده بود به دام پلیس افتاد.

وی ادامه داد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در بوستان جنت شیراز، مأموران انتظامی کلانتری ۳۲ گلشن به محل مورد نظر اعزام شدند.

سرهنگ زراعتیان افزود: با حضور مأموران در محل درگیری و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۵ نفر با سلاح سرد با یکدیگر درگیر شده که منجر به مصدومیت ۲ نفر از طرفین دعوا شده بود که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی فرد ضارب شناسایی و در یک عملیات ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شیراز از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری با تلفن ۱۱۰ تماس بگیرند.