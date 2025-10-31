مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: ۱۵ معدن راکد استان با سرمایه‌گذاری بین پنج تا ۱۰ میلیارد تومان برای هر معدن، به چرخه تولید بازمی‌گردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سخاوت خیرخواه افزود: تاکنون پنج معدن فعالیت خود را از سر گرفته‌اند و بقیه نیز در مراحل سرمایه‌گذاری و تجهیز قرار دارند.

وی با اشاره به واگذاری معادن راکد از طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط گفت: این اقدام موجب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق معدنی می‌شود.

خیرخواه معدن طلای زرشوران را از مهم‌ترین معادن استان دانست و اظهار کرد: سه‌هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از درآمد این معدن در طرح‌های توسعه روستایی هزینه می‌شود.