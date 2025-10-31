پخش زنده
دختران وزنهبردار خوزستانی موفق شدند ۹ مدال رنگارنگ مسابقات جوانان کشور را از آن خود کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات وزنهبرداری قهرمانی جوانان کشور به میزبانی شهرکرد از ۶ تا ۹ آبان با حضور ۷۳ بانوی ورزشکار در قالب ۲۳ تیم برگزار شد.
تیم خوزستان با ۵ بانوی ورزشکار در این رقابتها حضور داشت و در پایان موفق شد به ۳ طلا، یک نقره و ۵ برنز دست پیدا کند.
همچنین خوزستان در این دوره از رقابتها پس از استانهای اصفهان، تهران و اردبیل در رده چهارم جدول ردهبندی ایستاد.
هدایت و سرپرستی تیم وزنهبرداری خوزستان را به ترتیب مولود فردیپور و مهدیس السادات قریشی بر عهده داشتند.