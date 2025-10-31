کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: دریا نسبتا آرام و در برخی سواحل و جزایر استان مه رقیق صبحگاهی پدیده غالب خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: در بعدازظهر و شب افزایش سرعت باد در برخی نقاط دریایی پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر در محدوده تنگه هرمز و شرق خلیج فارس و در شب، محدوده دریای عمان افزایش سرعت باد جنوب غربی، شمال غربی سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و توصیه می‌شود تردد شناور‌های سبک، صیادی و قایق‌های تفریحی بویژه در محدوده تنگه هرمز با احتیاط انجام شود.

سی سی پور گفت: از بعدازظهر فردا با وزش باد‌های نسبتا شدید غربی، دریا نسبتا مواج خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم انجام شود.

او گفت: از لحاظ دمایی، امروز موقتا کاهش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما نسبت به روز گذشته مورد انتظار است.