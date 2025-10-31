تور جهانی تنیس جوانان به مرحله نیمه نهایی انفرادی و نهایی دونفره رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جدول اصلی تور جهانی تنیس جوانان در زمین‌های تنیس مجموعه ۲۲ بهمن اصفهان پیگیری شد.

در پایان روز پنجم جدول اصلی نتایج زیر بدست آمد:

در بخش پسران:

آروین گلستانه – امیرحسین باربد (۴-۶ و ۱-۶ گلستانه)

رادین فهیمی – ارشیا شفیعی (۱-۶ و ۲-۶ فهیمی)

ماکان وثیقی مطلق – سام عطاران (۲-۶ و ۲-۶ عطاران)

رامتین رافعی – دانیال مشتاقی فر (۲-۶ و ۱-۶ مشتاقی فر)

در بخش دختران:

یاسمن یزدانی – آیلار بدرلو (۲-۶ و ۲-۶ یزدانی)

الای حلاجی زحمتکش- سارینا اخوان (۲-۶ و ۳-۶ حلاجی)

سارینا داوری – کیمیا ثاقب تهرانی (۰-۶ و ۲-۴ ret ثاقب تهرانی)

زهرا ملک پور افشار – هانا شعبان پور (۲-۶ و ۳-۶ شعبان پور)

به این ترتیب امروز با برگزاری ۲ دیدار فینال دونفره دختران و پسران تکلیف قهرمان مشخص می‌شود و در بخش انفرادی ۴ دیدار مرحله نیمه نهایی برگزار می‌شود.

هفته نخست تور جهانی تنیس جوانان از سوم آبان در زمین‌های مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن اصفهان آغاز شد و دهم آبان با معرفی نفرات برتر به پایان می‌رسد.

سرداوری این دوره از رقابت‌ها بر عهده حسام جعفر بیگی سرداور نشان سفید کشورمان است و لیلا کوکلانی مدیریت بازی‌ها را بر عهده دارد.