پخش زنده
امروز: -
تور جهانی تنیس جوانان به مرحله نیمه نهایی انفرادی و نهایی دونفره رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جدول اصلی تور جهانی تنیس جوانان در زمینهای تنیس مجموعه ۲۲ بهمن اصفهان پیگیری شد.
در پایان روز پنجم جدول اصلی نتایج زیر بدست آمد:
در بخش پسران:
آروین گلستانه – امیرحسین باربد (۴-۶ و ۱-۶ گلستانه)
رادین فهیمی – ارشیا شفیعی (۱-۶ و ۲-۶ فهیمی)
ماکان وثیقی مطلق – سام عطاران (۲-۶ و ۲-۶ عطاران)
رامتین رافعی – دانیال مشتاقی فر (۲-۶ و ۱-۶ مشتاقی فر)
در بخش دختران:
یاسمن یزدانی – آیلار بدرلو (۲-۶ و ۲-۶ یزدانی)
الای حلاجی زحمتکش- سارینا اخوان (۲-۶ و ۳-۶ حلاجی)
سارینا داوری – کیمیا ثاقب تهرانی (۰-۶ و ۲-۴ ret ثاقب تهرانی)
زهرا ملک پور افشار – هانا شعبان پور (۲-۶ و ۳-۶ شعبان پور)
به این ترتیب امروز با برگزاری ۲ دیدار فینال دونفره دختران و پسران تکلیف قهرمان مشخص میشود و در بخش انفرادی ۴ دیدار مرحله نیمه نهایی برگزار میشود.
هفته نخست تور جهانی تنیس جوانان از سوم آبان در زمینهای مجموعه ورزشی ۲۲ بهمن اصفهان آغاز شد و دهم آبان با معرفی نفرات برتر به پایان میرسد.
سرداوری این دوره از رقابتها بر عهده حسام جعفر بیگی سرداور نشان سفید کشورمان است و لیلا کوکلانی مدیریت بازیها را بر عهده دارد.