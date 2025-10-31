پخش زنده
تقابل حساس شمسآذر و سپاهان در هفته نهم لیگ برتر، بدون حضور VAR برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در هفته نهم لیگ برتر فوتبال، شمسآذر قزوین امروز ساعت ۱۸ در ورزشگاه سردار آزادگان میزبان سپاهان اصفهان خواهد بود. این دیدار حساس را موعود بنیادیفر قضاوت میکند و بدون VAR برگزار میشود.
سپاهان با ۱۲ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد و به دنبال نزدیک شدن به صدر است. شمسآذر که در قعر جدول قرار دارد، امیدوار است با تکرار پیروزی هفته گذشته و بازگشت امتیاز کسرشده، از بحران خارج شود.
سپاهان چهار بازیکن مصدوم دارد و شمسآذر نیز کاپیتان خود را در اختیار ندارد. این بازی با توجه به سابقه پرحاشیه دو تیم، از جذابترین دیدارهای این هفته خواهد بود.