مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان‌غربی از آغاز اجرای طرح ملی کارورزی و حمایت‌های بیمه‌ای در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این طرح شامل جذب ۱۶۰ کارورز، ارائه مشوق بیمه‌ای برای ۱۱۲ نفر و پرداخت یارانه دستمزد به ۲۲۰ نفر است. دوره کارورزی سه ماهه بوده و مبلغ ۶۰ میلیون ریال به کارورزان پرداخت می‌شود.

کارفرمایانی که کارورزان را پس از دوره جذب کنند، به مدت یک سال از پرداخت سهم بیمه معاف می‌شوند. فارغ‌التحصیلان و اقشار آسیب‌پذیر مانند زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند.