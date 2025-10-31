پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل از برگزاری نمایشگاهی به منظور معرفی توانمندیهای فعالان عرصه کسب و کارهای خرد و خانگی با مشارکت ۲۰۰ بانوی کارآفرین در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز رحیمزاده گفت: نمایشگاه کسب و کارهای خرد و خانگی برای دومین بار در اردبیل برگزار میشود و قرار است بیش از ۲۰۰ نفر از بانوان کارآفرین استان با شرکت در آن ضمن نمایش توانمندیها، بخشی از محصولات خود را برای فروش عرضه کنند.
وی افزود: این نمایشگاه در رشتههای مختلف صنایع دستی، هنری، صنایع تبدیلی، آشپزی، تولید محصولات صنعتی و فناورانه و در راستای حمایت از فعالان کسب و کارهای خرد و خانگی استان اردبیل و معرفی بیشتر توانمندیها و ایجاد بستری برای فروش بدون واسطه محصولات تولیدی آنها برپا خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: نمایشگاه کسب و کارهای خرد و خانگی استان قرار است ۲۰ تا ۲۳ آبان با حضور فعالان کسب و کارهای خرد و خانگی در محل نمایشگاه دایمی بین المللی اردبیل برگزار شود و علاقهمندان میتوانند از ساعت ۱۳ تا ۱۹ از غرفههای مختلف نمایشگاه بازدید کنند.
رحیمزاده در ادامه گفت: همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی با عنوان اتصال یا طاها ویژه کسب و کارهای خرد و خانگی دارد که در حال حاضر به صورت آزمایشی در چند استان در حال اجرا است و به زودی در استان اردبیل نیز به اجرا درخواهد آمد.
وی اضافه کرد: برخی فعالان حوزه کسب و کارهای خرد و خانگی به علتهای مختلف نمیتوانند به بازار متصل شوند و محصولات تولیدی خود را با قیمتی مناسب به فروش برسانند که با اجرای طرح طاها تلاش خواهد شد تا مانعهای اتصال تولیدکنندگان به بازار و فروش منصفانه تولیدات شناسایی و برطرف شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با اشاره به اجرای آزمایشی طرح طاها در ۶ استان گفت: پس از احصای ایرادها و اجرای آن در کل کشور و از جمله اردبیل، زمینه برای فعالیت کسب و کارهای خرد و خانگی مساعد میشود، چرا که موجب خواهد شد تا ضمن حذف واسطهها در بازار قیمتها به تعادل برسد.
رحیمزاده بیان کرد: تولیدکنندگان و فعالان کسب و کارهای خرد و خانگی همزمان با آغاز طرح باید با مراجعه به سامانه مربوطه و تکمیل پرسشنامه با این مجموعه همکاری کنند تا بتوانیم بانک اطلاعاتی جامعی از فعالان این حوزه برای اقدامهای آتی تهیه کنیم.