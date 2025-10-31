پخش زنده
امروز: -
مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: علاوه بر افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی، از فردا تا اواسط هفته شاهد کاهش دما در اغلب استان خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار کرد: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، همچنان تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری در اغلب مناطق استان مورد انتظار است، بنابراین در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد بود.
وی افزود: از فردا تا روز دوشنبه روند کاهش دما در اغلب نقاط استان پیش بینی میشود، سپس تا پایان هفته تغییر محسوسی در دما مورد انتظار نیست.
سبزه زاری ادامه داد: در شبانه روز گذشته شوش و اهواز با دمای ۳۷.۱ درجه و ایذه با دمای ۹.۵ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند و اهواز به بیشینه دمای ۳۷.۱ درجه و کمینه دمای ۱۴.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.