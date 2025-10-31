پخش زنده
مرحوم همتعلی مهدیزاده، پدر شهید والامقام بهمن مهدیزاده و مرحوم رضاعلی کریمی، پدر شهید والامقام ابراهیم کریمی دعوت حق را لبیک گفتند و به دیار حق شتافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرحوم همتعلی مهدیزاده، پدر شهید والامقام بهمن مهدیزاده و مرحوم رضاعلی کریمی، پدر شهید والامقام ابراهیم کریمی، پس از سالها صبوری و ایستادگی در فراق فرزندانشان، به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفتند.
پیکر پاک مرحوم مهدیزاده در روستای مالفجان و پیکر مرحوم کریمی در روستای پنابندان با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اهالی مؤمن منطقه، تشییع و در خاک آرام گرفت.