در دیدار هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با نایب‌رئیس دومای روسیه، دو طرف بر گسترش همکاری‌های راهبردی تهران و مسکو، تقویت فرمت گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای «۳+۳» و مقابله با سیاست‌های مداخله‌گرایانه غرب تأکید کردند.

زنگنه: ایران و روسیه از نظر گفتمان و راهبرد به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند

زنگنه: ایران و روسیه از نظر گفتمان و راهبرد به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محسن زنگنه و با حضور حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی و فاطمه جرّاره در جریان سفر به روسیه با تولستوی نایب‌رئیس دومای این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در ابتدای این دیدار، تولستوی با اشاره به روابط گرم میان ایران و روسیه گفت:این رفت‌وآمد‌ها و نشست‌ها نشانگر عمق روابط دو کشور است. رؤسای‌جمهور ایران و روسیه در گفت‌و‌گو‌های اخیر خود بر توسعه روابط راهبردی در قالب گروه ۳+۳ و همکاری میان ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان تأکید کرده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت این چارچوب همکاری افزود: فرمت گفت‌و‌گو‌های ۳+۳ می‌تواند به حل چالش‌های منطقه‌ای کمک کند. وزیر خارجه لاوروف و رئیس‌جمهور پوتین از این فرمت حمایت کامل دارند و با پیوستن گرجستان، این چارچوب تکمیل خواهد شد. از ایران نیز می‌خواهیم در ترغیب گرجستان برای پیوستن به این فرمت نقش‌آفرینی کند.

تولستوی تصریح کرد: اطمینان داریم جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌های منطقه‌ای خود مستقل است و تحت‌تأثیر آمریکا و اروپا قرار نمی‌گیرد. ایران و روسیه در بسیاری از مسائل مواضع مشترک دارند و آمریکا دوست هیچ‌کدام از ما نیست؛ ما استقلال ایران را ارج می‌نهیم.

در ادامه، محسن زنگنه، رئیس هیئت پارلمانی ایران ضمن تبریک به روسیه برای پیشرفت‌های اخیر این کشور اظهار داشت:به‌رغم فشار‌های آمریکا و غرب، روسیه در آرامش و مسیر توسعه حرکت می‌کند. امروز بیش از هر زمان دیگری، ایران و روسیه از نظر گفتمان، راهبرد و اقدام به یکدیگر نزدیک شده‌اند و ملت ایران، روسیه را دوست و شریک قابل اعتماد خود می‌داند.

وی با اشاره به اهمیت فرمت گفت‌وگوی ۳+۳ گفت:این ترکیب می‌تواند ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی و همکاری‌های زیرساختی را برای کشور‌های عضو ایجاد کند. جمهوری اسلامی ایران آماده است برای تشویق گرجستان به پیوستن به این فرمت اقدام کند و موضوع از طریق کمیسیون امنیت ملی و ریاست مجلس پیگیری خواهد شد.

در پایان، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نیز با تأکید بر لزوم تعمیق روابط چندجانبه اظهار داشت:موضوعاتی، چون گسترش همکاری‌های اقتصادی، مبادلات با پول‌های ملی و تشکیل ائتلاف‌های چندجانبه از نکات مهمی است که با جدیت پیگیری خواهیم کرد.