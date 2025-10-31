پخش زنده
مرمت عصارخانه رضوی چهارمحال و بختیاری ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: مرمت عصارخانه رضوی شهرستان فرخشهر تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
علیرضا جیلان گفت: برای مرمت عصارخانه رضوی در شهرستان فرخشهر ۴۴۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: مرمت اندودهای کاهگلی در بنا، بندکشی نمای آجری، استحکامبخشی دیوارهای آسیبدیده در بنا، اصلاح سیستم تأسیسات برقی، افزودن سیستم اعلام حریق و نصب دوربین از مهمترین عملیات مربوط به مرمت عصارخانه رضوی شهرستان فرخشهر بهشمار میرود.