پخش زنده
امروز: -
استاندار کرمانشاه و اعضاء کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور در نفتشهر از ظرفیتها و زیرساختهای این منطقه بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به همراه اعضاء این کمیسیون در بازدید از نفت شهر ظرفیتهای اقتصادی و امنیتی مناطق مرزی استان را بررسی کردند.
در حاشیه این بازدید، نشستی نیز با محور بررسی زیرساختها، ظرفیتهای اقتصادی و راهکارهای توسعه و تقویت امنیت در نفتشهر برگزار شد.
اعضای کمیسیون امنیت ملی در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت راهبردی نفتشهر در تأمین امنیت منطقه، بر لزوم تسریع در اجرای طرحهای توسعهای در این منطقه تأکید کردند.
نفتشهر در نقطه صفر مرزی میان ایران و عراق واقع شده است که در جنگ تحمیلی دچار خسارت فراوان شد، چاههای این منطقه پس از پایان جنگ تحمیلی بهصورت موقت بازسازی و دوباره وارد مدار تولید شد و اکنون حدود ۱۱ هزار بشکه نفت روزانه از چاههای نفتشهر استخراج میشود.