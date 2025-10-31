به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اسلام غضنفری گفت:در راستای تجهیز شعبه تازه‌ تاسیس هلال احمر هوراند و با پیگیری‌های رضوانی نماینده مردم شهرستان‌های هوراند، کلیبر و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی و همکاری جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی یک دستگاه خودروی هایلوکس و یک دستگاه سمند به ارزش ۲۱ میلیارد تومان به این شعبه تحویل شد.

وی افزود:با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد مناطق شهرستان هوراند کوهستانی است، تجهیز جمعیت هلال احمر این شهرستان نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات امدادرسانی خواهد داشت.

غضنفری گفت:به دلیل وقوع بیشتر حوادث طبیعی در شهرستان هوراند تجهیز این شعبه می‌تواند کمک شایانی به امدادرسانی سریع‌تر و موثرتر به آسیب‌دیدگان داشته باشد.