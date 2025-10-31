تحویل دو خودروی امدادی به جمعیت هلال احمر هوراند
رئیس جمعیت هلال احمر هوراند از تحویل دو خودروی امدادی به جمعیت هلال احمر این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،اسلام غضنفری گفت:در راستای تجهیز شعبه تازه تاسیس هلال احمر هوراند و با پیگیریهای رضوانی نماینده مردم شهرستانهای هوراند، کلیبر و خداآفرین در مجلس شورای اسلامی و همکاری جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی یک دستگاه خودروی هایلوکس و یک دستگاه سمند به ارزش ۲۱ میلیارد تومان به این شعبه تحویل شد.
وی افزود:با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد مناطق شهرستان هوراند کوهستانی است، تجهیز جمعیت هلال احمر این شهرستان نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات امدادرسانی خواهد داشت.
غضنفری گفت:به دلیل وقوع بیشتر حوادث طبیعی در شهرستان هوراند تجهیز این شعبه میتواند کمک شایانی به امدادرسانی سریعتر و موثرتر به آسیبدیدگان داشته باشد.