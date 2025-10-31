به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: مرمت تاق سنگی خان‌اوی شهرستان فارسان تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علیرضا جیلان گفت: برای مرمت تاق سنگی خان‌اوی در شهرستان فارسان ۲۷۰ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: مرمت بخش‌هایی از دیوار‌ها و جرز‌ها با قطعه‌های سنگ موجود و ملات همگون، شیب‌بندی و هدایت آب‌های سطحی در بنا و جمع‌آوری مصالح اصلی پراکنده شده در بنا از مهم‌ترین عملیات مربوط به مرمت قلعه مدرسه شهرستان لردگان به‌شمار می‌رود.