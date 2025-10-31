فرماندهی هنگ مرزی دشت آزادگان و هویزه از کشف یک قبضه سلاح برنو و ۲۸ عدد فشنگ جنگی و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ هادی مرمزی اظهار کرد: روز گذشته مرزبانان این فرماندهی با استفاده از ظرفیت‌های یگان‌های مستقر در مرز و با اشرافیت اطلاعاتی، درراستای اجرای طرح اعلامی (جمع آوری سلاح ومهمات) گروه گشت اطلاعاتی به همراه جانشین گروهان مرزی بستان سروان علیرضا روحانی با سلاح و تجهیزات کافی، طی یک عملیات در نزدیکی قبرستان شهر بستان وارد عمل شدند.

وی افزود: متهم که در صدد حمل و نگهداری سلاح و مهمات مذکور را داشت با هوشیاری ماموران این فرماندهی وبا پوشش اطلاعاتی از قصد آنها جلوگیری بعمل آوردند که در این رابطه مرزبانان این فرماندهی توانستند تعداد یک قبضه سلاح برنو، ۲۸ تیر فشنگ جنگی برنو را کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

سرهنگ مرمزی بیان داشت: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و جهت صدور دستورات لازم تحویل مقام محترم قضایی شد.