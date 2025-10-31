به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رییس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی گفت: این موفقیت مرهون تلاش‌های همه فعالان مردمی، اجتماعی و رسانه‌ای به خصوص صداوسیما است.

امیرحسین بانکی‌پور افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت علاوه بر جلوگیری از هزاران سقط جنین در سال توانسته با وجود کاهش آبشاری نمودار تعداد مادران ۲۰ تا ۴۰ سال (بهترین سن برای باروری) که نتیجه سیاستگذاری غلط دوران تنظیم خانواده است باز هم به نسبت آن خوب عمل کند.