اجرای طرح مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در هوراند
فرماندار هوراند از اجرای طرح مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی در اراضی روستاهای تابعه دهستان دیکله خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،عادلیفر اظهار داشت:طرح مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی با هدف حفظ و افزایش بهرهوری اراضی زراعی و باغی، با استفاده از روشهای مکانیکی و شخم پاییزه در سطح ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه در حال اجراست.
وی افزود:اجرای این طرح با همکاری اداره جهاد کشاورزی شهرستان و مشارکت بهرهبرداران محلی انجام میشود و نقش موثری در کنترل جمعیت جوندگان و کاهش خسارت به محصولات کشاورزی خواهد داشت.
فرماندار هوراند ضمن تاکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه در حوزه کشاورزی گفت: تداوم چنین طرحهایی موجب پایداری تولید، حفاظت از منابع طبیعی و بهبود معیشت روستاییان خواهد شد.