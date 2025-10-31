خطیب نماز جمعه تهران گفت: زیست عفیفانه برای پیشرفت و دستیابی به ایران قوی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی هم زیرساخت، هم پیشران، هم بنیان و هم شتاب دهنده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام حاج علی اکبری، خطیب نماز جمعه تهران در خطبه های امروز نماز جمعه در دانشگاه تهران با اشاره به زیست عفیفانه گفت: وقتی می‌بینیم که این مسئله در جامعه نادیده گرفته می‌شود سعی می‌کنیم عفت و حیا را مورد توجه قرار دهیم؛ زیست عفیفانه حق الله و حق الناس است و هم مسئولیت مشترک همه مؤمنین و نهاد‌ها و مخصوصاً دولت اسلامی عبارت است از اینکه زیست عفیفانه را برای مردم مهیا کند و همه باید در این زمینه همکاری کنند.

وی افزود: در مقابل جبهه شیاطین است که از آغاز تاکنون راهبرد خود را ترویج بی‌عفتی و بی‌حیایی قرار داده است. اگر جامعه ما سرمایه ارزشمندی از این گوهر ارزشمند را در اختیار دارد باید مثل جان شیرین از آن محافظت کند و اگر می‌بینیم شیاطین و دشمنان طمع دارند باید در برابر آنها برنامه‌ریزی شایسته و همه جانبه برای حفاظت از این گوهر شایسته و پیشرفت و تعالی آن داشته باشیم.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با تاکید بر اینکه مسئله پیشرفت مسئله اساسی جامعه اسلامی است، گفت: هم مؤمن باید در مراحل ایمان در حال پیشرفت باشد و هم خانواده اسلامی و ایمانی باید دائم در حال پیشرفت و قوی‌تر شدن باشد و هم جامعه اسلامی باید همه مولفه‌هایش در حال پیشرفت و صعود باشد و تمدن اسلامی به عنوان نقطه قله جلوی چشم آحاد مؤمنان باشد.

وی با بیان اینکه زیست عفیفانه هم برای پیشرفت و دستیابی به ایران قوی و رسیدن به تمدن نوین اسلامی هم زیرساخت است و هم پیشران و هم بنیان است و هم شتاب دهنده، اظهار داشت: از طرفی مسئله فرد مؤمن و فرایند تکامل اخلاقی و رشد فضیلت‌ها در انسان مؤمن مهم است. زیربنا در فضیلت‌های اخلاقی عفت است و انسان در مسیر سیر و سلوک اخلاقی خودش اگر بتواند در دوران جوانی که غریزه جنسی بیدار و با قدرت وارد شخصیت فرد می‌شود، بتواند درست مدیریت کند و لگام عقل را بدان ببندد و تحت برنامه الهی قرار دهد، توانسته مبانی سیر اخلاقی و تکامل معنوی خود را به دست بیاورد.

خطیب نماز جمعه تهران بیان کرد: بنیان سلوک الهی و سیر به سوی خدای متعال و اساس و قاعده کسب مکارم اخلاق مدیریت غریزه جنسی و مهندسی این غریزه خطیر و حساس است و این همان عنوانی است که از آن به عفت تعبیر می‌شود. انسان قوی کسی است که توانسته به توفیق الهی این غریزه سرکش را مهار کند و او را متمرکز کند و در راه خداوند متعال جهت دهد.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به اینکه اگر ما فرد مؤمن را در مسیر تکامل و پیشرفت خودش می‌خواهیم باید محیط زیست او عفیفانه باشد، خاطرنشان کرد: اگر جامعه آشفتگی داشته باشد و روابط مبتنی بر تقوا نباشند و ارتباطات ناسالم باشند و محرک‌های جنسی در جامعه در حوزه شنیداری دیداری و رفتاری فراوان باشد، آیا توقع داریم که این استعداد‌ها که در اعتکاف به سمت خداوند جذب می‌شوند، جذب شوند؟

امام جمعه موقت تهران ضمن بیان اینکه چرا برخی‌ها ظاهربین و ظاهر نگرند و گمانشان این است که پوشش و رفتار‌های زن و مرد در جامعه مسئله مهمی نیست، تصریح کرد: مسئله بسیار حیاتی‌تر از اینهاست و اگر از نگاه یک عارف الهی و ولی خدا و امام عصر (عج) به این مسئله نگاه کنید، می‌بینید که مسئله راهبردی است. مؤمن قوی که در آن قوت ایمان، اخلاق فضیلت‌ها و صبر در برابر شیاطین جن و انس در او شکفته شود در یک محیط پاکیزه امکان‌پذیر است.

وی افزود: اکثریتی از استعداد‌های ناب معنوی اخلاقی و انسانی در آغاز شکوفایی خود پرپر می‌شود، چون این تهاجم شوم و سبک زندگی پلید از طریق فناوری‌های جدید در دسترس فرزندان ما قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری بیان داشت: چقدر می‌توانیم حسین فهمیده‌ها داشته باشیم و چقدر از دانش آموزان ما می‌توانند یک یار بزرگ برای ولی‌الله‌الاعظم و یک ادامه دهنده خط انقلاب اسلامی باشند؟ این صبر ایمان و بردباری در کسی ریشه‌دار می‌شود که از زندگی پاک و عفیفانه بهره‌مند باشد.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با بیان اینکه درگیری ما و استکبار جهانی کف مدرسه‌هاست و ماجرا بر سر جوان و نوجوان ماست، تصریح کرد: قمارباز احمقی که امروز بر مقدرات آمریکا حاکم است و این نتانیاهوی پلید خونخوار بچه‌های ما را چگونه می‌پسندد؟ هرزه، اهل لهو و لعب و خوشگذرانی و افسارگسیخته اخلاقی.

امام جمعه موقت تهران در عین حال تاکید کرد: در این رویارویی به مدد ولی الله الاعظم ان‌شاالله نوجوان و جوان ایرانی با اقتدا به شهیدان و ۳۶ هزار شهید دانش آموز و مدد گرفتن از باطن جوانمردان شهید و اولیای خدا در این جنگ عفت بر هرزگی پیروز خواهد شد.

بانک آینده درس عبرتی برای همه نهاد‌های اقتصادی و نظارتی است

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در خطبه دوم با اشاره به ماجرای پرونده بانک آینده و پیامد‌های آن برای اعتماد اجتماعی و امید ملی، از تدابیر دولت شهید رئیسی و دولت کنونی برای بانک آینده تقدیر کرد.

وی همچنین گفت: اقداماتی که در دولت شهید رئیسی آغاز شد و در دولت فعلی با همکاری همه قوا به سرانجام رسید، شایسته قدردانی است، اما تأخیر در اتخاذ چنین تصمیم‌هایی خسارت‌های بزرگی به همراه دارد و نشان‌دهنده ضعف دستگاه‌های نظارتی کشور است.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری افزود: عزیزان مطالعه کنند که چرا با وجود این همه دستگاه نظارتی، چنین فساد‌ها و ناترازی‌هایی در این حجم رخ می‌دهد و متأسفانه نمونه‌های مشابه دیگری نیز وجود دارد. دستگاه‌های نظارتی باید شیوه‌های خود را به‌روز کنند و برخورد قاطع و قانونی با مسببان چنین اختلال‌های بزرگی در نظام اقتصادی مورد انتظار است.

امام جمعه موقت تهران همچنین با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: جامعه تحت فشار اقتصادی، گرانی‌ها و موج فزاینده تورم قرار دارد و تدابیر آینده‌نگرانه مسئولین در حال اصلاح این شرایط است. حجت‌الاسلام اکبری توضیح داد: بررسی قیمت کالا‌ها نشان می‌دهد که تولیدکنندگان، واردکنندگان و نهاد‌های مختلف به وظایف خود عمل کرده‌اند، اما قیمت‌ها در بازار مصرف با سرمایه‌گذاری‌ها و تولید همخوانی ندارد.

وی دلیل اصلی این نابسامانی را فعالیت دلال‌ها و واسطه‌گران عنوان کرد و افزود: این عناصر پست و خائن با زندگی مردم بازی می‌کنند و لازم است با نظارت دقیق و استفاده از فناوری‌های نو، این چرخه مدیریت شود و فساد و ظلم برطرف گردد. سهم توزیع‌کنندگان سالم محفوظ است و خدا به آنها برکت دهد، اما آنهایی که به درآمد حلال راضی نیستند و فساد ایجاد می‌کنند، باید شناسایی و با آنها برخورد شود.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در ادامه با یادآوری روز ۱۳ آبان گفت: این ایام فرصتی است برای تأمل و بررسی نقش همه نهاد‌ها و مردم در صیانت از منابع و ثبات اقتصادی کشور و ضرورت مقابله با فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی.

وی افزود: ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، فرصتی برای بازخوانی رویارویی تاریخی ملت ایران با استکبار جهانی به رهبری آمریکا است.

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری با اشاره به رویداد‌های تاریخی گفت: از سال ۱۳۴۳، اتفاقات ۱۳ آبان، کشتار دانش‌آموزان در دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸، همه نشان‌دهنده خباثت و طراحی‌های شیطان بزرگ علیه ملت ایران است. دشمنی ایالات متحده و رژیم استکباری آن با ملت ایران جریان تازه‌ای نیست و ریشه آن به کودتای ۲۸ مرداد باز می‌گردد و تاکنون ادامه دارد.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته این است که ملت ایران در حالی که در جریان مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای با آمریکا بود، شاهد حمله رژیم صهیونیستی، که ابزار و سگ هار استکبار جهانی است، به ملت خود بود. نسل جدید و دانش‌آموزان عزیز ما این خباثت و دشمنی را با چشم خود مشاهده کردند.

وی در ادامه تأکید کرد که روز ۱۳ آبان باید به‌عنوان نماد مقاومت، بصیرت و هوشیاری نسل جوان در برابر دشمنان ملت ایران و ضرورت حفظ استقلال، منابع و امنیت کشور مورد بازخوانی و تأکید قرار گیرد.

آمریکایی‌ها حاضرند برای منافع خود، شرف و جان مردم جهان را قربانی کنند

حجت‌الاسلام حاج علی اکبری در ادامه با اشاره به جایگاه ملت ایران در مواجهه با استکبار جهانی، تأکید کرد که هویت مستقل، بالنده و قوی ایران، با آموزه‌های اسلامی و انقلاب اسلامی شکل گرفته و مسیر پیشرفت را با سرعت طی می‌کند.

وی با اشاره به تاریخچه رویارویی با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، اقدامی بزرگ و انقلابی بود که از سوی امام، بزرگ‌تر از انقلاب اول معرفی شد و نه تنها تنش‌آفرین نبود بلکه بسیاری از تهدیدات علیه ملت ایران را کاهش داد.

حجت‌الاسلام اکبری افزود: ما با ماهیت شوم و دست‌اندازی استکبار جهانی رو‌به‌رو هستیم؛ آمریکایی‌ها حاضرند برای منافع خود، شرف و جان مردم جهان را قربانی کنند. ملت ایران، اما به تربیت مکتب اباعبدالله الحسین علیه‌السلام زیر بار ذلت نمی‌رود و استقلال، شرف و عزت خود را نمی‌فروشد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به درس‌های دفاع مقدس و مقاومت ۱۲ روزه گفت: وحدت، انسجام و یکپارچگی ملت ایران، همراه با تقویت قوای سخت‌افزاری، از جمله قدرت موشکی، موجب شد تا ملت ما بتواند استکبار جهانی را به زانو درآورد. این تجربه نشان می‌دهد که مقاومت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، در پرتو وحدت و قدرت، کلید موفقیت است.

وی در ادامه به دانش‌آموزان و نسل جوان تأکید کرد: امروز حضور دانش‌آموزان در نماز جمعه، مشارکت در قرآن‌خوانی و صفا دادن به نماز، نشانه امیدبخش آینده ایران اسلامی است و یادآوری می‌کند که نسل جدید باید پایبند به ارزش‌ها و مقاومت در برابر دشمنان ملت باشد.

مقاومت محور فلسطین و شهدای غزه معادلات استکبار در غرب آسیا را بر هم زده‌اند

حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، خطیب جمعه تهران و امام جمعه موقت تهران، در ادامه به زبان عربی با اشاره به اهمیت مقاومت و ایستادگی ملت‌های منطقه، تأکید کرد که شهدا و مجاهدان فلسطینی به ویژه یحیی السنوار، اسماعیل هنیه و دیگر مبارزان، تمامی معادلات استکبار در غرب آسیا را بر هم زده‌اند.

وی با تأکید بر سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: این مقاومت نه تنها به دشمنان منطقه آسیب زده بلکه مسیر تحقق اهداف مستقل و قوی ملت‌های منطقه را تسهیل کرده است.» حجت‌الاسلام اکبری افزود: «ماهیت خبیث و خباثت‌آمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد و آنان آتش‌بس‌ها را نقض می‌کنند و به جنایات خود ادامه می‌دهند.

امام جمعه موقت تهران ضمن ستایش تلاش‌های گروه‌های مقاومت، بیان کردند: «حماس و جهاد اسلامی، حزب‌الله و رهبری سید حسن نصرالله، همچنین تدابیر حکیمانه شیخ نعیم قاسم، نمونه‌ای از ایستادگی و شجاعت نیرو‌های مقاومت است. انصارالله و سایر محور‌های مقاومت در کنار فلسطین ایستاده‌اند و در عرصه‌های نظامی و دیپلماسی پیروزی‌های بزرگی کسب کرده‌اند.»

وی در پایان تأکید کرد که نسل جدید، به ویژه دانش‌آموزان و جوانان، باید با الگوگیری از این مقاومت و شهدای مظلوم غزه، پایبند به ارزش‌های اسلامی و مقاومت در برابر استکبار جهانی باشند و تا تحقق آزادی و امنیت کامل فلسطین در کنار مقاومت بایستند.