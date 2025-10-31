پخش زنده
برای تکمیل مسیر تا شهرستان راور — که بیشترین میزان پیشرفت فیزیکی را دارد — حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان، با همراهی فرماندار راور، مدیرکل دفتر فنی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، مشاور و پیمانکاران پروژه، از مسیر کنارگذر کرمان تا دیهوک بازدید و از نزدیک در جریان روند اجرای این طرح ملی قرار گرفت.
پروژه کنارگذر «کرمان – راور – دیهوک» که ۱۸۸ کیلومتر از محدوده استان کرمان را در بر میگیرد، در بخشهای مختلف دارای پیشرفتهای فیزیکی متفاوتی است و بخشهایی از آن تاکنون به بهرهبرداری رسیده است.
بر اساس گزارش ارائهشده در این بازدید، برای تکمیل مسیر تا شهرستان راور — که بیشترین میزان پیشرفت فیزیکی را دارد — حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
در جریان این بازدید، هماهنگیهای لازم میان نمایندگان، پیمانکاران و دستگاههای ملی انجام شد و مقرر گردید برای تأمین ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز، نشستی در هفته آینده برگزار شود