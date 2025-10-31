مسئول قرارگاه تعلیم و تربیت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) چهارمحال و بختیاری از آغاز برگزاری اردو‌های تربیتی یک‌روزه برای گروه‌های فعال قرارگاه خبر داد.

برپایی اردو‌های هویتی و مهارتی دانش‌آموزان چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عادل عظیمی گفت: برای تحقق اهداف تربیتی و گسترش جذب نوجوانان مستعد و پرورش نسل کنشگر انقلابی، ۲۰ گروه از گروه‌های برتر و فعال قرارگاه تعلیم و تربیت در قالب تیم‌های ۴۰ نفره از استان در اردو‌های تربیتی شرکت خواهند کرد.

وی افزود: این اردو‌ها ویژه نوجوانان پایه ششم و هفتم برای دختران و پایه هفتم و هشتم برای پسران برنامه‌ریزی شده آسا.

عظیمی با اشاره به حمایت‌های بنیاد برکت گفت: برگزاری این اردو‌ها با هدف تقویت هویت دینی و انقلابی نوجوانان، مهارت‌آموزی اجتماعی، ایجاد فضای هم‌افزایی میان گروه‌های تربیتی و تشویق دانش‌آموزان مستعد به ورود در فرایند‌های هدایت و تربیت ساخت‌یافته صورت می‌گیرد.

وی گفت: نخستین گروه از این اردو‌ها با عنوان اردوی یک‌روزه نوجهادان با اجرای محتوای اردویی روز صفر، توسط گروه دختران احسان از شهرستان بروجن با موفقیت برگزار شد