به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امراله مردانی گفت: با توجه به اهمیت موضوع سلامت عمومی و جلوگیری از توزیع و فروش خوراکی و غیرخوراکی فاقد استاندارد‌های بهداشتی، کارشناسان بهداشت محیط ضمن نظارت دقیق بهداشتی بر انبار‌های فروش در بنکداران اهواز به چندین مورد از تخلفات بهداشتی برخورد کردند که عمدتاً مربوط به نگهداری موادغذایی، آشامیدنی و اقلام بهداشتی در شرایط نامناسب دمایی بوده است.

وی افزود: در پی این بازرسی‌ها، بیش از یک تن کیلوگرم از انواع مواد غذایی مانند ترشیجات، خیارشور و انواع نوشیدنی و اقلام بهداشتی از جمله شوینده تاریخ مصرف گذشته و فاقد مشخصات بهداشتی کشف، توقیف و از چرخه فروش و مصرف انسانی خارج شد.

مردانی این اقدامات را به عنوان بخشی از برنامه‌های نظارتی مستمر در راستای حفظ سلامت عمومی و جلوگیری از عرضه محصولات ناسالم به بازار دانست و اظهار داشت: این بازرسی‌ها به طور مستمر و روزانه ادامه خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که مواد غذایی در دسترس همشهریان، از استاندارد‌های بهداشتی لازم برخوردار هستند.

سرپرست مرکز بهداشت شرق اهواز عنوان کرد: همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و موارد غیر بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع و یا فروش مواد غذایی و اقلام بهداشتی، مراتب را از طریق شماره تلفن سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.