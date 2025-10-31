رئیس‌ اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو در شهرستان گرمی مغان به جان باختن ۲ نفر و مصدوم شدن یک سرنشین این خودرو منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر روزبه مقدم عصر پنجشنبه در این زمینه اظهار کرد: طی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در مسیر محمدبیگلو به سمت دیکداش در محدوده شهرستان گرمی، بلافاصله امدادگران با دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ۲ نفر از سرنشینان خودرو در این حادثه جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر که مصدوم شده بود، پس از انجام اقدام‌های اولیه درمانی از سوی کارشناسان اورژانس با یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان ولایت گرمی منتقل شد.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: همچنین تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر مسمومیت یک نفر با گاز مونوکسید کربن در شهرک زرناس اردبیل اعلام و بلافاصله یک دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی توسط مرکز ارتباطات اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

دکتر مقدم افزود: یک نفر نیز در این حادثه گازگرفتگی دچار مسمومیت شده بود که پس از انجام اقدام‌های اولیه توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان فاطمی اردبیل انتقال یافت.