داوران چهارمحال و بختیاری در هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور سوت میزنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، موعود بنیادیفرد دیدار دو تیم شمسآذر قزوین و سپاهان اصفهان را سوت خواهد زد.
بهمن عبداللهی به عنوان VARA و علیرضا بدری به عنوان نماینده سازمان لیگ مسئول برگزاری دیدار دو تیم ذوبآهن اصفهان و ملوان بندرانزلی حضور خواهند داشت.
وحید زمانی داور VAR دیدار دو تیم استقلال خوزستان و فولاد خوزستان حضور خواهد بود.
سعید زارع نیز به عنوان نماینده سازمان لیگ مسئول برگزاری دیدار دو تیم خیبر خرم آباد و گل گهر سیرجان است.