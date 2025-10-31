قضاوت داوران و حضور ناظران چهارمحال و بختیاری در هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، موعود بنیادی‌فرد دیدار دو تیم شمس‌آذر قزوین و سپاهان اصفهان را سوت خواهد زد.

بهمن عبداللهی به عنوان VARA و علیرضا بدری به عنوان نماینده سازمان لیگ مسئول برگزاری دیدار دو تیم ذوب‌آهن اصفهان و ملوان بندرانزلی حضور خواهند داشت.

وحید زمانی داور VAR دیدار دو تیم استقلال خوزستان و فولاد خوزستان حضور خواهد بود.

سعید زارع نیز به عنوان نماینده سازمان لیگ مسئول برگزاری دیدار دو تیم خیبر خرم آباد و گل گهر سیرجان است.