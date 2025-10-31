پخش زنده
هفته نهم فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:
جمعه ۹ آبان:
آگزبورگ – بوروسیا دورتموند
شنبه ۱۰ آبان:
هایدن هایم – آینتراخت فرانکفورت
ماینتس – وردربرمن
ار بی لایپزیش - اشتوتگارت
سن پائولی – بوروسیا مونشن گلادباخ
اونیون برلین – فرایبورگ
بایرن مونیخ - بایرلورکوزن
یکشنبه ۱۱ آبان:
اف ث کلن - هامبورگ
وولفسبورگ – هوفنهایم
در جدول، بایرن مونیخ با ۲۴ امتیاز در صدر قرار دارد و تیمهای لایپزیش با ۱۹، اشتوتگارت با ۱۸، بورسیا دورتموند و بایرلورکوزن با ۱۷ امتیاز در ردههای دوم تا پنجم قرار دارند.