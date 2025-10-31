به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:

جمعه ۹ آبان:

آگزبورگ – بوروسیا دورتموند

شنبه ۱۰ آبان:

هایدن هایم – آینتراخت فرانکفورت

ماینتس – وردربرمن

ار بی لایپزیش - اشتوتگارت

سن پائولی – بوروسیا مونشن گلادباخ

اونیون برلین – فرایبورگ

بایرن مونیخ - بایرلورکوزن

یکشنبه ۱۱ آبان:

اف ث کلن - هامبورگ

وولفسبورگ – هوفنهایم

در جدول، بایرن مونیخ با ۲۴ امتیاز در صدر قرار دارد و تیم‌های لایپزیش با ۱۹، اشتوتگارت با ۱۸، بورسیا دورتموند و بایرلورکوزن با ۱۷ امتیاز در رده‌های دوم تا پنجم قرار دارند.