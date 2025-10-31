رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: با توجه به توسعه زیرساخت‌ها و گسترش خدمات تخصصی، بیمارستان سینا در آینده‌ای نزدیک به یک مرکز پیوند اعضا تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حاتم بوستانی اظهار داشت: در چند ماه اخیر، زیرساخت‌های بیمارستان سینا شهرستان کارون در مسیر توسعه قرار گرفته است، به‌طوریکه قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مراکز شاخص درمانی جنوب‌غرب کشور را دارد و این مسئله به طور جدی از سوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز دنبال خواهد شد. بدون شک، با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود، بیمارستان سینا می‌تواند به یک مرکز موفق پیوند اعضا در منطقه تبدیل شود.

وی افزود: در شرایطی که شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند و سال گذشته ۲۰۶۹ صندلی از ۵۰۰۰ صندلی در رشته‌های تخصصی خالی مانده‌اند؛ بنابراین تجهیز سیستم انتقال بیمار، منطقی‌ترین راه برای توسعه خدمات درمانی با کیفیت در این منطقه محسوب می‌شود.

دکتر بوستانی تصریح کرد: در کنار تجهیز سیستم انتقال بیمار، ضروری است که امکانات کافی نیز در اختیار سیستم بهداشت و درمان قرار گیرد. به همین دلیل، توجه به خرید آمبولانس‌های تخصصی اورژانس و تقویت پرواز‌های بالگرد اورژانس در شب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است تا خدمات فوری به بهترین شکل ممکن به مردم منطقه ارائه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در جریان بازدید از بخش زنان و زایشگاه بیمارستان سینا، تأکید کرد: بیمارستان سینا در جذب اعتبارات عمرانی و بازسازی بخش‌ها و همچنین در ارائه خدمات نوین به مردم منطقه، عملکرد بسیار قابل قبولی داشته است. همچنین، مجموعه نفت با اهتمام و توجه ویژه، در جهت توسعه زیرساخت‌های این بیمارستان، همکاری بسیار خوبی در این زمینه داشته است.

وی ادامه داد: هم‌افزایی و مشارکت دو مجموعه‌ی نفت و دانشگاه علوم پزشکی اهواز، می‌تواند در کاهش بخشی از محرومیت‌های شهرستان کارون و همچنین سایر نقاط استان خوزستان بسیار تاثیرگذار باشد.

دکتر بوستانی بیان کرد: اقداماتی که در جهت توسعه خدمات درمانی در بیمارستان سینا انجام شده، می‌تواند موجب کاهش بار مراجعه بیماران به سایر بیمارستان‌های اهواز شود و بدین ترتیب، بار سنگین درمانی در مراکز اصلی استان کاهش یابد.

وی با اشاره به راه‌اندازی پایگاه اورژانس هوایی بیمارستان سینا، بیان کرد: این اقدام، خدمت بزرگی است که اورژانس را در انجام رسالت‌های حیاتی خود در خدمات‌رسانی فوری یاری می‌دهد و بیمارستان سینا نیز قادر خواهد بود از این طریق، مأموریت‌های مهمی را در جهت ارائه خدمات به مردم منطقه انجام دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص اهمیت راه‌اندازی جایگاه نشست بالگرد اورژانس هوایی ۱۱۵ در بیمارستان سینا، گفت: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیش از سه میلیون و ۶۵۰ هزار نفر از جمعیت استان خوزستان را به‌صورت مستقیم تحت پوشش دارد و در سایر مناطق استان نیز خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی به بیماران سخت‌درمان و صعب‌العلاج ارائه می‌دهد؛ بنابراین این اقدام در ارتقای خدمات سلامت در منطقه بسیار ارزشمند بوده است.

دکتر حاتم بوستانی عنوان کرد: بیمارستان سینا طی سال‌های اخیر با تلاش فراوان همکاران و حمایت مجموعه‌های مختلف، مسیر رشد را طی کرده است. در هفت تا هشت ماه گذشته، حرکتی جهادی و پرشتاب برای توسعه و تجهیز این بیمارستان آغاز شده که با حمایت نمایندگان مجلس، فرمانداری کارون و همراهی شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سرعت و کیفیت خدمات درمانی به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

وی با اشاره به گستره خدمات دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه جندی شاپور، منطقه‌ای وسیع از نخلستان‌های کنار شط تا ارتفاعات زاگرس و رویشگاه‌های بلوط را پوشش می‌دهد. به همین دلیل، ارائه خدمات درمانی در این پهنه جغرافیایی، نیازمند کیفیت بالا و حجم وسیعی از امکانات بهداشت و درمان است. از این رو، هر کمکی که به تحقق نهضت خدمت‌رسانی شود، بی‌تردید ارزشمند است.

دکتر بوستانی با قدردانی از تلاش مجموعه بیمارستان سینا، شبکه بهداشت و درمان کارون و سایر دستگاه‌های همراه در اجرای طرح اورژانس هوایی، گفت: آغاز پرواز‌های اورژانس ۱۱۵ در این بیمارستان، نویدبخش توسعه خدمات درمانی و رفاه بیشتر برای مردم شهرستان کارون است که با بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت که دروازه ورودی شهر اهواز به‌شمار می‌رود. اجرای این طرح علاوه‌بر تسهیل دسترسی بیماران به خدمات درمانی سریع‌تر، به کاهش بار مراجعات در بیمارستان‌های مرکزی اهواز نیز کمک شایانی خواهد کرد.

وی بیان کرد: با توجه به روند توسعه‌ای که در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم، بیمارستان سینا در آینده‌ای نزدیک به یکی از بیمارستان‌های محوری دانشگاه و استان خوزستان تبدیل خواهد شد.