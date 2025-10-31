وزیر دفاع چین در دیدار با وزیر جنگ آمریکا ضمن ابراز امیدواری درباره تصمیم واقعی واشنگتن برای خودداری از مهار پکن، گفت: کشورش به هر اقدام تحریک‌آمیز، پاسخ آرام و در عین حال قاطع خواهد داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، دونگ جون، وزیر دفاع چین که برای شرکت در دوازدهمین اجلاس وزرای دفاع آسه آن در مالزی به سر می‌برد، در دیدار با پیت هگسِت، وزیر جنگ آمریکا با اشاره به موضوع تایوان گفت: اتحاد دو سوی تنگه تایوان یک جریان تاریخی غیرقابل جلوگیری است. آمریکا باید در مسئله تایوان در رفتار و گفتار خود محتاط باشد و به وضوح مخالفت خود را با "تجزیه طلبی تایوان" اعلام کند.

وزیر دفاع چین ابراز امیدواری کرد آمریکا با عملی کردن مواضع خود در قبال عدم مهار و درگیری با چین، به همراه چین انرژی مثبت را به صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی تزریق کند.

دو طرف همچنین در مورد برخی مسائل دیگر نیز با یکدیگر تبادل نظر کردند.