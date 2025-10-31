پخش زنده
در همایش تجلیل از چهرههای ماندگار عباسآباد، از هشت شخصیت برجسته فرهنگی، هنری و رسانهای این شهرستان قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهرستان عباسآباد شامگاه گذشته میزبان نخستین همایش بزرگداشت چهرههای ماندگار خود در حوزههای فرهنگ، هنر و رسانه بود.
محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم به پیشینه کهن و افتخارات تاریخی منطقه طبرستان اشاره کرد و گفت: منطقه بزرگ طبرستان که شامل شهرهای آمل، ساری و بخشهای گستردهای از استانهای همجوار میشد، در گذشته دارای وحدت زبانی، فرهنگی و تاریخی بود و نماد همبستگی فرهنگی شمال ایران به شمار میرفت.
وی با اشاره به تقارن هفته مازندران با جشن باستانی تیرگان افزود: این جشن با پیشینه سههزارساله، نماد شجاعت، وحدت و هویت ایرانی است و یادآور داستان اسطورهای آرش کمانگیر است که مرزهای ایران را تعیین کرد.
ساسان کابلی، فرماندار عباسآباد، نیز در این مراسم با تجلیل از چهرههای ماندگار شهرستان تأکید کرد: این عزیزان سرمایههای ارزشمند فرهنگی شهرستان و استان هستند که با تلاشهای خستگیناپذیر خود، نقش بسزایی در پاسداشت هویت تاریخی و تداوم ارزشهای اصیل بومی و ملی ایفا میکنند.
در این آیین فرهنگی، از هشت چهره شاخص و اثرگذار شهرستان که سالها در عرصههای مختلف فرهنگی، هنری و رسانهای فعالیت مستمر داشتهاند، تقدیر به عمل آمد.
میان این چهرهها، سه خبرنگار فعال در حوزههای صدا و سیما، مطبوعات و فضای مجازی و همچنین استادان و پیشکسوتانی در زمینههای شعر و ادبیات، هنرهای آیینی تعزیه، خوشنویسی و صنعت چاپ حضور داشتند.