به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت: در مهر ماه سال جاری بیش از ۳۸۴ تن انواع کود فسفاته از طریق کارگزاران شرکت در سطح استان خراسان جنوبی توزیع شد.

احمدنژاد افزود: این کود‌ها با هماهنگی جهاد کشاورزی شهرستان‌ها و توسط کارگزاری‌های شرکت با صدور حواله الکترونیک و با هدف ارتقاء تولید محصولات زراعی و باغی در بین کشاورزان و بهره برداران توزیع شد.