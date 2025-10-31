فرماندار شهرستان ماکو بر ضرورت اجرایی شدن طرح بیمه زنان خانه‌دار، حمایت از مادران دارای فرزند معلول و ایجاد فرصت‌های برابر برای بانوان کارآفرین با استفاده از ظرفیت‌های منطقه آزاد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ تاجفر در جلسه نشست هم اندیشی بانوان کارآفرین و توانمند شهرستان ماکو با اشاره به جایگاه محوری زنان در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌های پایدار برای حضور بانوان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی، ضرورتی انکارناپذیر است.

تاج‌فر با تأکید بر نقش منطقه آزاد ماکو در تحقق سیاست‌های کلان دولت افزود: وجود مشوق‌های مختلف در منطقه آزاد باید به گونه‌ای سامان یابد که شامل حال تولیدکنندگان و به‌ویژه بانوان کارآفرین شود لذا از آنجا که منطقه آزاد ماکو به عنوان هاب صادراتی و دانش‌بنیان شناخته شده است، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در دستور کار بانوان توانمند منطقه قرار گیرد.

فرماندار ماکو همچنین بر لزوم ایجاد بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های دائمی در سطح شهرستان برای عرضه صنایع‌دستی و محصولات تولیدی زنان کارآفرین تاکید کرد و گفت: ایجاد تسهیلات ویژه برای زنان فعال اقتصادی و کارآفرین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد، می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال پایدار و مهاجرت معکوس در منطقه شود.

وی در ادامه ضمن اشاره به پتانسیل‌های بالقوه در حوزه معادن و منابع طبیعی شهرستان، بر لزوم فراهم‌سازی بستر‌های جذب گردشگر، ایجاد اشتغال‌های نوین و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری تأکید کرد.

تاج‌فر در بخش دیگری از سخنان خود خواستار نظارت دقیق ادارات مرتبط بر کنترل قیمت‌ها شد تا از این طریق، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان و بانوان کارآفرین، زمینه ثبات اقتصادی و افزایش انگیزه فعالیت‌های تولیدی فراهم شود.

فرماندار شهرستان ماکو همچنین بر توسعه آموزش عالی در منطقه تأکید کرد و گفت: تأسیس دانشگاه بین‌المللی ارومیه و دانشگاه علوم پزشکی در منطقه آزاد ماکو، می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از مهاجرت نخبگان و تقویت روند مهاجرت معکوس دانشجویان ایفا کند.

وی در پایان از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و فصلی در راستای معرفی توانمندی‌های بانوان و توسعه تولیدات داخلی خبر داد و افزود: حمایت از زنان کارآفرین، حمایت از اقتصاد پایدار خانواده و جامعه است.