هفته یازدهم فوتبال لیگای اسپانیا امشب آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:
جمعه ۹ آبان:
ختافه – جیرونا
شنبه ۱۰ آبان:
ویارئال – رایو وایکانو
آتلتیکومادرید – سویا
رئال سوسیداد – آتلتیک بیلبائو
رئال مادرید – والنسیا
یکشنبه ۱۱ آبان:
لوانته – سلتاویگو
دپورتیوو آلاوس – اسپانیول
بارسلونا – الچه
رئال بتیس – رئال مایورکا
دوشنبه ۱۲ آبان:
رئال اویدو – اوساسونا
در جدول لیگای اسپانیا، تیم رئال مادرید با ۲۷ امتیاز یکه تاز است و تیمهای بارسلونا با ۲۲، ویارئال با ۲۰ و آتلتیکومادرید با ۱۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.