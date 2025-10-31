به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، برنامه مسابقات به این شرح است:

جمعه ۹ آبان:

ختافه – جیرونا

شنبه ۱۰ آبان:

ویارئال – رایو وایکانو

آتلتیکومادرید – سویا

رئال سوسیداد – آتلتیک بیلبائو

رئال مادرید – والنسیا

یکشنبه ۱۱ آبان:

لوانته – سلتاویگو

دپورتیوو آلاوس – اسپانیول

بارسلونا – الچه

رئال بتیس – رئال مایورکا

دوشنبه ۱۲ آبان:

رئال اویدو – اوساسونا

در جدول لیگای اسپانیا، تیم رئال مادرید با ۲۷ امتیاز یکه تاز است و تیم‌های بارسلونا با ۲۲، ویارئال با ۲۰ و آتلتیکومادرید با ۱۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.