هوای مشهد برای بیست و پنجمین روز متوالی، امروز، جمعه با اوج گیری دوباره آلاینده‌ها، ناسالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۲ و در یک تا دو ساعت گذشته نیز با عدد ۱۹۶ گویای شرایط «بسیار ناسالم برای همه افراد» است.

سعید محمودی با بیان این که کیفیت هوای منطقه «شهید آوینی» در شرایط اضطراری آلودگی قرار دارد افزود: کیفیت هوای سایر ۲۲ منطقه مشهد در شرایط «آلوده برای همه افراد» قرار دارد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت اصول خودمراقبتی توسط شهروندان مشهد در شرایط آلودگی هوا گفت: مردم باید توصیه‌های خودمراقبتی را جدی بگیرند و بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس از تردد غیر ضروری در سطح شهر خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

شاخص بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.