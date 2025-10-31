تاکید ایران و مصر بر گسترش همکاریهای فنی و تخصصی حسابرسی
سید احمد رضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات ایران در دیدار با مستشار محمد الفیصل یوسف، رئیس دیوان محاسبات مصر بر گسترش همکاریهای فنی و تخصصی در حوزه حسابرسی تأکید شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
؛ از قاهره سید احمد رضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، در حاشیه اجلاس جهانی اینتوسای در شرمالشیخ، با مستشار محمد الفیصل یوسف، رئیس دیوان محاسبات مصر و رئیس جدید سازمان اینتوسای، دیدار و گفتوگو کرد و در این دیدار بر گسترش همکاریهای فنی و تخصصی در حوزه حسابرسی تأکید شد.
دکتر دستغیب در این دیدار ضمن قدردانی از میزبانی شایسته دولت و دیوان محاسبات مصر در برگزاری مجمع عمومی اینتوسای با حضور مقامات عالی بیش از ۱۵۶ کشور جهان، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاریهای فنی و تخصصی با دیوان محاسبات مصر تأکید کرد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ریاست سهساله دیوان محاسبات مصر بر سازمان اینتوسای، ابراز امیدواری کرد که همکاریهای دوجانبه میان دو کشور در چارچوب مأموریتهای نظارتی و حسابرسی تقویت شود. وی همچنین از رئیس دیوان محاسبات مصر برای انجام سفری رسمی به تهران و بازدید از دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران دعوت بهعمل آورد.
این دیدار با حضور آقای مجتبی فردوسیپور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در قاهره برگزار شد. دکتر دستغیب در این دیدار همچنین ابراز امیدواری کرد که مناسبات دو کشور ایران و مصر در سایر زمینهها نیز روندی رو به رشد و پویایی بیشتر یابد.
در ادامه، مستشار محمد الفیصل یوسف، رئیس دیوان محاسبات مصر، ضمن ابراز خرسندی از حضور هیأت بلندپایه دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرمالشیخ، از نقش فعال و سابقه طولانی ایران در عرصه حسابرسی دولتی تمجید کرد و خواستار تداوم همکاریهای مؤثر و مشارکت هدفمند دیوان محاسبات کشورمان در فعالیتهای آتی سازمان اینتوسای شد.