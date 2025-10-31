پخش زنده
امام جمعه موقت ساری بر ضرورت تزریق نگاه بصیرتی به نسل نو تأکید کرد و ۱۳ آبان را نماد پیوند نسل دانشآموز با آرمانهای انقلاب خواند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه موقت ساری در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به مناسبتهای پیش رو، گفت: مهمترین مناسبت فراروی ما، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۱۳ آبان است که در تاریخ انقلاب اسلامی بهعنوان روز پیوند نسل دانشآموز با انقلاب ماندگار شد.
حجت الاسلام نصوری گفت: از دهه ۳۰ شمسی، آمریکا در همه شئون کشور نفوذ داشت؛ از آموزش و هنر گرفته تا اقتصاد و حتی تربیت دینی. شاه ملعون میلیاردها دلار از سرمایه ملت را در آمریکا هزینه کرد و امروز همان کشور با وقاحت نهتنها اموال ما را بازنگردانده، بلکه هزینه انبارداری آن را نیز از دارایی ملت ایران کم میکند.
او با اشاره به تعبیر رهبر معظم انقلاب افزود: به تعبیر رهبری، شتر در خواب بیند پنبه دانه، آمریکا همچنان در خیال بازگشت به دوران سلطه است، اما انقلاب اسلامی روزبهروز مقتدرتر و آمریکا هر روز تحقیرشده تر می شود.
حجتالاسلام محمدرضا نصوری با بیان اینکه رژیم پهلوی در سال ۵۷ دو جنایت بزرگ را رقم زد، افزود: کشتار مظلومانه مردم در ۱۷ شهریور آن سال و سپس رگبار بر دانشآموزان در ۱۳ آبان جرقهای برای بیداری ملت شد و زمینه شکلگیری موج خشم عمومی علیه رژیم را فراهم ساخت.
او با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس نیز دانشآموزان نقشی درخشان ایفا کردند، گفت: تنها در مازندران ۹۳ شهید از جامعه دانشآموزی و ۳۰ شهید از جامعه معلمان تقدیم انقلاب شده است و این آمار نشان میدهد رسالت متولیان تعلیم و تربیت در انتقال روح وطندوستی، ایمان و دفاع از نظام اسلامی به نسل امروز بسیار سنگین است.
امام جمعه موقت ساری دو کتاب مهم را به دانشآموزان معرفی کرد و گفت: کتاب بحران نوشته همیلتون جردن و کتاب ایران ۵۲، آمریکا صفر از آثار ارزشمند مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که مطالعه آن برای نسل جوان بسیار مفید خواهد بود.
حجت الاسلام نصوری با تأکید بر ضرورت ترویج نگاه بصیرتی در نسل نو یادآور شد: دشمن امروز با تمام توان در عرصههای فرهنگی و سایبری وارد شده تا ذهن دانشآموزان را تغییر دهد و فضای ناامیدی را در جامعه گسترش دهد.
او با اشاره به بخشی از بیانات امام خمینی (ره) افزود: انقلاب دوم باید از انقلاب اول بزرگتر باشد و این نگاه امام بود که جوانان دانشجو را برای اقدام تاریخی در تسخیر لانه جاسوسی هدایت کرد؛ درسی بزرگ برای همه نسلهاست.
امام جمعه موقت ساری همچنین با یادآوری تبعید حضرت امام خمینی (ره) در ۱۳ آبان گفت: امام جایگاه مردمی داشت و دشمنان از ایشان واهمه داشتند؛ به همین دلیل با هواپیمای نظامی به آنکارا تبعیدش کردند، اما همین فشارها سبب شد مردم برای پیروزی انقلاب مصممتر شوند.
او ادامه داد: ۱۴ آبان روز فرهنگ است و فرهنگ باید مبتنی بر دستورات الهی و بایدها و نبایدهای قرآنی باشد و مسئولان نیز باید از نظر فردی، شرعی و اخلاقی در مسیر استقلال فرهنگی حرکت کرده و پایبندی به ارزشها را نشان دهند.
امام جمعه موقت ساری به فرا رسیدن سالروز شهادت آیتالله قاضی طباطبایی اشاره کرد و گفت: یاد این شهید بزرگوار را گرامی میداریم که در راه دفاع از ارزشهای انقلاب جان خود را فدا کرد.
حجت الاسلام نصوری از عملکرد دستگاه قضایی کشور در تعیین تکلیف پرونده بانک آینده تشکر کرد و افزود: این تازه آغاز راه است و باید با افرادی که در نظارت کوتاهی کردهاند برخورد شود.
او ادامه داد: نظارت بر بانکها باید جدیتر شود و بانک مرکزی نیز در برابر مردم پاسخگو باشد تا شفافیت در نظام بانکی تقویت شود.
حجت الاسلام نصوری همچنین از صداوسیما برای پخش زنده دعای ندبه در نماز جمعه ساری، همچنین از ورزشکاران ایرانی که در عرصههای آسیایی و جهانی موفق ظاهر شدند، و مسئولان بابت بررسی طرح کمربندی سه راه جویبار قدردانی کرد.
امام جمعه موقت ساری با اشاره به اهمیت مسائل کشاورزی گفت: با توجه به خشکسالی در کشور، لازم است لایروبی رودخانهها برای مهار آبهای سطحی انجام گیرد و بذرهای مرغوب گندم در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
او گفت: همچنین باید برای محصولات مرکبات در مازندران صنایع تبدیلی ایجاد شود.
حجتالاسلام نصوری در پایان با اشاره به اهمیت وحدت در برگزاری مراسم فاطمیه، تصریح کرد: عزاداری نباید سبب تفرقه شود، بلکه باید حقایق بازگو شود؛ زیرا حضرت فاطمه زهرا(س) بنیانگذار تبیین و خطبهخوانی پس از رسول خدا بودند.