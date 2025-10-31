به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سیداکبر قایمی افزود: با توجه به خشکسالی و تبخیر آب در فصل تابستان، عمق آب تالاب سولدوز به شدت کاهش پیدا کرده بود که آبگیری آن از طریق زهکش سد حسنلو از مهر ماه آغاز شد.

وی اضافه کرد: هم اکنون ۱۵ تا ۲۰ درصد پیکره این تالاب که از تالاب های اقماری حاشیه جنوبی دریاچه ارومیه است، احیا شده و مهیای ورود پرندگان مهاجر است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: احیا و آبگیری تالاب سولدوز می‌تواند نقش مهمی در میزبانی از پرندگان مهاجر و بومی بویژه در این فصل از سال که شمار زیادی از تالاب های منطقه خشک شدند، داشته باشد.

وی افزود: با خشک شدن تالاب‌های فصلی در منطقه، بسیاری از پرندگان مهاجر و بومی برای تغذیه و آمادن شدن برای مهاجرت پاییزی، وارد تالاب سولدوز می‌شوند.

قایمی گفت: در بین تالاب‌های نقده، تالاب سولدوز به خاطر وضعیت آبی، مکان مناسبی برای تغذیه فلامینگوها است و هر سال در این فصل به تدریج هزاران قطعه از این پرنده جوان و بالغ وارد این تالاب می‌شوند.

وی اظهار کرد: کارشناسان این اداره در پایش‌های خود، در اوایل مهر ماه نخستین دسته از دُرناهای خاکستری مهاجر را در تالاب‌ سولدوز مشاهده و رصد کرده بودند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: دُرناهای خاکستری مهاجر هر سال در فصل پاییز به منظور استراحت و تغذیه وارد تالاب‌های این شهرستان از جمله تالاب سولدوز شده و پس از مدتی توقف، کوچ خود را به مناطق جنوبی‌تر ادامه می‌دهند.