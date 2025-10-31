توقیف ۴۹ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در دورود
فرمانده انتظامی دورود از توقیف ۴۹ دستگاه موتورسیکلت و خودرو در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ مجتبی نوریان گفت:طرح ضربتی امنیت محله محور با هدف برخورد با راکبان خودرو و موتورسیکلتهای بدون پلاک، پلاک مخدوش،مزاحم و متخلف در معابر عمومی شهرستان دورود اجرا شد.
فرمانده انتظامی دورود افزود: در اجرای این طرح ۱۴ دستگاه موتورسیکلت و ۳۵ دستگاه خودرو پلاک مخدوش، بدون پلاک، آلودگی صوتی و ایجاد مزاحمت توقیف و روانه پارکینگ شد.
سرهنگ نوریان بیان کرد: تردد خودرو و موتورسیکلت بدون پلاک و یا پلاک مخدوش جرم بوده و پلیس با اعمال طرحهای مختلف با برهم زنندگان امنیت و آسایش مردم قاطعانه برخورد میکند.