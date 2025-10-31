دانش آموزان خوزستانی برای داشتن گام‌های استوار در مسیر پیشرفت علم و دانش، قدردان خون شهید حسین فهمیده و دیگر شهدای دانش آموز هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در تقویم ملی کشور، هشتم آبان ماه به عنوان روز نوجوان و بسیج دانش آموزی نامگذاری است.

با گذشت سالها، دشمنان ایران به این نتیجه رسیده‌اند که نسل‌های بعد از شهید حسین فهمیده، نسلی خاموش و بی اثر نیستند و هرجا نامی از نخبگان و نام آوران باشد، نام نوجوانان و دانش آموزان غیرتمند، استوار و نخبه و عاشق ایران اسلامی می‌درخشد.

دانش آموزان خوزستانی همانند سایر دانش آموزان ایران و جهان، با ثبت اختراعات در حوزه‌های مختلف صنعتی، علمی، ادبی، اجتماعی و... حرفی برای گفتن دارند.