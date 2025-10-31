پخش زنده
امروز: -
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی از تشکیل کارگروه ملی مقابله با فرونشست زمین به منظور حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرهاد عزیزی گفت: فرونشست ناشی از برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی، حفر چاههای غیرمجاز و تغییر ناپایدار الگوی کشت است که میتواند پیامدهای بلندمدتی بر هویت فرهنگی، تاریخی و محیط زیستی کشور داشته باشد.
مدیرکل پایگاههای ملی وجهانی میراث فرهنگی افزود: کارگروه ملی هماهنگی و مدیریت بحران فرونشست، به دستور معاون اول رئیسجمهور و با محوریت گزارش تحلیلی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل شد. این کارگروه با رویکرد جامع و میانبخشی، اهداف کلیدی خود را در چهار محور دنبال میکند، که «حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی»، «مدیریت یکپارچه منابع آب زیرزمینی»، «اصلاح الگوی مصرف و اعمال محدودیتهای هوشمند»، و «حفظ و ارتقای محیط زیست و پایداری منابع طبیعی» از آن جمله است.
همزمان، کارگروههای استانی تخصصی در استانهای اصفهان و فارس نیز فعال شدهاند. این کارگروهها با حضور مدیران کل میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، شرکتهای وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط، مدل مدیریت مشارکتی منابع زیرزمینی با اولویت حفاظت از آثار تاریخی را اجرا میکنند.
فرهادی ادامه داد: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز کارگروهی تخصصی تشکیل داده است. این کارگروه پیگیر مطالعات و پایش علمی، مدلهای پیشگیری و راهکارهای عملیاتی است.