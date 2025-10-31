پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان از استمرار عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه روشنایی معابر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امید رفیعی گفت: اکیپهای عملیاتی شرکت به صورت شبانه روزی در حال پایش و نگهداری شبکه روشنایی معابر هستند تا کیفیت خدمات و ایمنی هم استانیهای گرامی در بالاترین سطح حفظ شود.
وی افزود: در راستای ارتقای ایمنی عبور و مرور، بهبود منظر شهری و مدیریت بهینه مصرف برق، عملیات اصلاح و بهینه سازی شبکه روشنایی معابر در سطح استان قم با برنامه ریزی منسجم و به صورت مستمر در حال اجراست.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی اکیپهای عملیاتی شرکت افزود: اکیپهای متخصص روشنایی معابر، به طور مداوم وضعیت روشنایی سطح استان را رصد کرده و اقدامات لازم را برای حفظ پایداری و کیفیت مطلوب شبکه توزیع برق انجام میدهند.
رفیعی گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان قم همواره ارتباط مستقیم با هم استانیهای گرامی را ارزشمند میداند و از هم استانیهای محترم دعوت میکند، در صورت مشاهده هرگونه مورد نیازمند بررسی در زمینه روشنایی معابر، از راه سامانه تلفنی ۱۲۱ یا نرم افزار «برق من» موضوع را اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری شود.
وی از همکاری و همراهی هم استانیها در مصرف بهینه برق قدردانی کرد و گفت: مشارکت مردم، نقش مهمی در تداوم ارائه خدمات مطلوب و ارتقای کیفیت روشنایی شهری دارد.