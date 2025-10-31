به فرزندانی که از یک فروردین ۱۴۰۵ به دنیا می‌آیند کارت امید اعطا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر ستاد جمعیت کشور گفت: در این طرح کارت مادران به مدت دو سال، ماهانه مبلغ دو میلیون تومان بابت هزینه پوشاک و خوراک شارژ خواهد شد.

خانم دستجردی تاکید کرد: این کارت در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است و به مادران همه دهک‌ها تعلق می‌گیرد.

او به موازات اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، متناسب سازی اعتبارات و تسهیلات را ضروری دانست و گفت: داشتن شغل، درآمد پایدار و مسکن لازمه تشویق جوانان به ازدواج است.