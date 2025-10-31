هواشناسی خراسان رضوی برای برخی نقاط این استان در روز‌های آینده، بارش پراکنده برف و باران را پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: از امروز، جمعه تا صبح دهم آبان (شنبه) بارش پراکنده باران و برف در دامنه‌های هزار مسجد و بینالود و مه آلودگی و کاهش میدان دید در مناطق مستعد به خصوص گردنه‌های کوهستانی، پیش‌بینی شده است.

علی قاسمی افزود: از امروز ظهر، دمای هوا به طور محسوس کاهش خواهد یافت و از فردا تا روز یکشنبه هفته آینده، دمای هوا به طور موقت افزایش خواهد یافت و بار دیگر از دوشنبه، دمای هوا کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: امروز حداکثر دما در مشهد به ۱۵ درجه و فردا به ۱۸ درجه و روز یکشنبه هفته آینده به حدود ۲۴ درجه می‌رسد و بار دیگر در روز دوشنبه، دوازدهم آبان، ۱۰ درجه کاهش خواهد یافت.

کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و غبار علاوه بر کاهش میدان دید تا عصر امروز به خصوص در نیمه شرقی و مرکزی، کیفیت هوای استان را نیز کاهش می‌دهد.

قاسمی افزود: کیفیت هوای شهر مشهد نیز ناسالم است و بر غلظت گرد و غبار هوا همچنان افزوده می‌شود.

وی ادامه داد: در شبانه روز گذشته سرخس با ۳۱ درجه و فریمان با پنج درجه سلسیوس به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بوده‌اند.