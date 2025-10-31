به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آرش رسا ایزدی گفت:طرح «پارک حاشیه‌ای هوشمند» در شهر‌ها با هدف ساماندهی فضای توقف خودرو‌ها در حاشیه معابر شهری، ارتقا عدالت در دسترسی به جای پارک، جلوگیری از پارک‌های مزاحم در مسیر تردد، و افزایش کارایی حمل‌ونقل درون شهری تعریف شده است.

وی افزود: این طرح می‌کوشد تا با بهره‌گیری از سامانه‌های دیجیتال و الکترونیکی، امکان مدیریت زمان توقف، اخذ عوارض به‌صورت مکانیزه، و حذف واسطه‌های سنتی (مانند پارکبان‌های دستی) را فراهم کند.

رسا ایزدی تصریح کرد: در این طرح عملیات پلاک‌خوانی خودرو‌ها به‌صورت هوشمند انجام می‌شود و پس از ثبت پلاک، اطلاعات در سامانه شهرزاد پردازش شده و عوارض توقف به‌صورت دقیق محاسبه می‌شود. همچنین پیامک اطلاع‌رسانی برای مالکان خودرو ارسال می‌گردد تا از میزان عوارض و زمان توقف خود مطلع شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر طرح پارک حاشیه‌ای هوشمند در دو منطقه ۵ و ۲۲ شهر تهران به‌طور کامل پیاده‌سازی شده و به مرحله بهره‌برداری رسیده است، گفت: علاوه بر این، در مناطق ۱ و ۴ نیز مراحل آماده‌سازی و نصب تجهیزات به پایان رسیده و این طرح در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.