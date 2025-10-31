پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به برخورد قاطع با عاملان تیراندازی در جشنها و سوگواریها بر ضرورت نقشآفرینی ریشسفیدان و نخبگان محلی در مقابله با برخی رسوم در مراسمها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سردار محمدرضا هاشمی فر در دیدار با معتمدان،متنفذان و بزرگان منطقه ی طرهان شهرستان کوهدشت،با گرامیداشت یاد شهدای والامقام بهویژه ۵۱۶ شهید انتظامی استان،امنیت را بنیان حیات و توسعه ی اجتماعی دانست و بر ضرورت نقشآفرینی ریشسفیدان و نخبگان محلی در مقابله با جنگ نرم و مقابله با برخی رسوم در مراسمهای جشن و سوگواری ها تأکید کرد.
فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به تجربه اخیر جنگ ۱۲ روزه و شکست توطئه دشمن در برابر اراده ملی، سه مؤلفه اصلی پایداری نظام را رهبری حکیمانه،همراهی و حضور مردم و اقتدار نیروهای مسلح برشمرد و گفت:امروزه دشمن از مواجهه سخت بازمانده و متوجه ابزارهای جنگ نرم شده است.