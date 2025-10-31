فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به برخورد قاطع با عاملان تیراندازی در جشن‌ها و سوگواری‌ها بر ضرورت نقش‌آفرینی ریش‌سفیدان و نخبگان محلی در مقابله با برخی رسوم در مراسم‌ها تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سردار محمدرضا هاشمی فر در دیدار با معتمدان،متنفذان و بزرگان منطقه ی طرهان شهرستان کوهدشت،با گرامیداشت یاد شهدای والامقام به‌ویژه ۵۱۶ شهید انتظامی استان،امنیت را بنیان حیات و توسعه ی اجتماعی دانست و بر ضرورت نقش‌آفرینی ریش‌سفیدان و نخبگان محلی در مقابله با جنگ نرم و مقابله با برخی رسوم در مراسم‌های جشن و سوگواری ها تأکید کرد.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به تجربه اخیر جنگ ۱۲ روزه و شکست توطئه دشمن در برابر اراده ملی، سه مؤلفه اصلی پایداری نظام را رهبری حکیمانه،همراهی و حضور مردم و اقتدار نیرو‌های مسلح برشمرد و گفت:امروزه دشمن از مواجهه سخت بازمانده و متوجه ابزار‌های جنگ نرم شده است.

سردار هاشمی فر نسبت به نفوذ روایت‌های کذب در فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه هشدار داد و از معتمدان و بزرگان خواست نقش روشنگرانه و پیشگیرانه خود را فعال‌تر کنند.



فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به برخورد قاطع پلیس با عاملان تیراندازی در مراسم های جشن و سوگواری افزود:پلیس و مجموعه انتظامی خادم و خدمتگزار مردم و تا پای جان در راه تأمین آسایش و امنیت مردم ایستاده‌ است.

وی با بیان اینکه هدف پلیس اصلاح، پیشگیری و ایجاد آرامش پایدار است، بیان کرد: امنیت پیش‌شرط توسعه‌ها و دستاوردهای اجتماعی و مسیری برای رشد،رفاه و شکوفایی در جامعه خواهد بود.



