به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی یزدی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اینکه مراسم ترویج تغذیه سالم در بیش از ۱۶۰۰ مدرسه برگزار شد؛ گفت: هدف از برگزاری این برنامه آشنایی دانش آموزان و والدین با تغذیه سالم و تاثیر آن در زندگی دانش آموزان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم با اشاره به اینکه تخم مرغ و شیر جزو کامل‌ترین مواد غذایی برای تغذیه هستند، گفت: وضعیت تولید این دو ماده غذایی در استان قم مطلوب است.

سجاد چهرگانی گفت: استان قم با ظرفیت تولید ۴۰۰ تن تخم مرغ در روز رتبه سوم کشور را دارد.

وی افزود: ۸۰ درصد تولید تخم مرغ استان به استان‌های اطراف، تهران و کشور‌های حاشیه خلیج فارس، قطر، عمان، بحرین، امارات، عراق و افغانستان صادر می‌شود.