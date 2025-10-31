پخش زنده
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز گفت: قبوض عوارض نوسازی امسال بهزودی به منازل مالکان ارسال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امید گشتاسبی افزود: شهروندان میتوانند پس از دریافت قبوض، تا پایان امسال، عوارض نوسازی را از طریق مراجعه حضوری به مناطق یازدهگانه شهرداری پرداخت کنند.
همچنین شهروندان میتوانند بهصورت غیرحضوری از طریق سامانههای eshahr.shiraz.ir و sarv.shiraz.ir برای پرداخت عوارض اقدام کنند.
مدیر کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری شیراز ۱۴۰۴ تصریح کرد: پرداخت نقدی در این بازه زمانی مشمول ۱۰ درصد تخفیف ویژه خواهد بود و شهروندان خوشحساب بهصورت خودکار در قرعهکشی جشنواره خوشحسابی سال ۱۴۰۵ شرکت داده میشوند.