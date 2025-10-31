پخش زنده دو دیدار فوتبال سپاهان و شمس آذر و پخش زنده فوتبال آگزبورگ و دورتموند از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه مندان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز از ساعت ۱۸ جدال بین دو تیم سپاهان و شمس آذر را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

دیدار شمس آذر قزوین و سپاهان اصفهان همواره یکی از هیجانی‌ترین بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران برای فوتبال دوستان محسوب می‌شود.

پخش زنده فوتبال آگزبورگ و دورتموند

شبکه ورزش در چارچوب رقابت‌های هفته نهم لیگ بوندسلیگا۲۶_۲۰۲۵، امشب جمعه از ساعت ۲۳ دیدار دو تیم آگزبورگ و دورتموند را به صورت مستقیم پخش خواهد کرد.

