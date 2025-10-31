رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان ارتقاء سطح معرفتی و بصیرتی نوجوانان توسط خانواده، معلمان و مسئولان مربوطه را از محور‌های تربیت اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام علیرضا قربانی در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان ضمن گرامیداشت سالروز شهادت حسین فهمیده و بسیج دانش آموزی گفت: در سال‌های ۸ سال دفاع مقدس، شهدای زیادی از قشر دانش آموز جامعه تقدیم اسلام و انقلاب کردیم.

وی افزود: یکی از محور‌هایی که این شگفتنی‌ها را ایجاد کرد این است که در کنار جوانان، بزرگسالان و سالمندان در عرصه‌های مختلف، شاهد حضور پررنگ دانش آموزان و نوجوانان هستیم.