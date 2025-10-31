مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی بر احیا و مرمت بنا‌های شاخص و توسعه گردشگری شهرستان جوین تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، سیدجواد موسوی در بازدید از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان جوین گفت: در این سفر دو محور اصلی مورد توجه قرار گرفت؛ نخست احیا و مرمت بنا‌های تاریخی شاخص منطقه و دوم، برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری داخلی و خارجی با بهره‌گیری از مسیر ریلی و ایستگاه نقاب که موقعیت ویژه‌ای برای جذب گردشگر دارد.

وی ادامه داد: برای مرمت آثار تاریخی، نشست‌هایی با اداره کل منابع طبیعی، راه و شهرسازی و فرمانداری شهرستان برگزار خواهد شد تا ضمن تعیین وضعیت حقوقی محوطه‌های تاریخی، روند اجرایی و تأمین بودجه تسریع شود.

موسوی به بازدید از فضا‌های بوم‌گردی و کارگاه‌های صنایع‌دستی شهرستان نیز اشاره کرد و افزود: برای فعالان این حوزه‌ها تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود تا بتوانند فعالیت‌های خود را گسترش دهند و پایداری در اشتغال گردشگری را حفظ کنند.

این مسئول با اشاره به وجود آثار منحصربه‌فردی همچون مجموعه‌های تاریخی، دست‌کند‌ها و گورستان‌های باستانی در منطقه اظهار داشت: برخی از این آثار تاکنون ثبت ملی نشده‌اند و تلاش داریم فرآیند ثبت ملی و حتی ثبت جهانی آثار شاخص در دستور کار قرار گیرد.

موسوی با اشاره به فعالیت شرکت کشت و صنعت حسینی در جوین، گفت: این مجموعه یکی از موفق‌ترین واحد‌های کشاورزی و فناوری‌های نو در غرب خراسان رضوی است که می‌تواند به عنوان یک الگوی نوآوری به گردشگران و علاقه‌مندان معرفی شود.

به گفته او، با توجه به توقف ۹۰ درصد قطار‌ها در ایستگاه نقاب، ظرفیت مناسبی برای معرفی این توانمندی‌ها به مسافران فراهم است.