به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به شعاری که استکبار جهانی مبنی بر نظام جهانی می‌دهد، گفت: در عمل، اما آنها دنبال دخالت در امور ملت‌ها هستند حتی درایران در دهه ۳۰ در ایران کودتا و دولت مردمی را ساقط کردند.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی، اوج دخالت‌های استکبار جهانی را پس از انقلاب در ایران دانست و ادامه داد: دشمن بعد از انقلاب متوجه خطر جدی انقلاب اسلامی علیه منافع شان شد.

عضو خبرگان رهبری، مبارزه با استکبار جهانی را یکی از دستورات الهی برشمردو گفت: مقابله با استکبار یک رویکرد عقلی است بطوریکه مردم آمریکا هم علیه سلطه طلبی‌های رئیس جمهورشان شعار دادند.

آیت الله سید ابوالحسن مهدوی تاکید کرد: امیدوارم صحبت‌های افرادی را برای توجیه اجرا نشدن قانون در جامعه را نشنویم.

خطیب جمعه اصفهان، کار فرهنگی را ریشه در خانواده‌ها دانست و گفت:، اما اگر فردی را در جامعه دیدیم که کار فرهنگی روی آن اثر نداشته، وظیفه دولتمردان است که اجرای دقیق قانون را پیش گیرند.

آیت الله ابوالحسن مهدوی ادامه داد: دولت در تراز اسلام و انقلاب باید اهل البیت (ع) را الگوی خود قرار دهد.

آیت الله ابوالحسن مهدوی افزود:عقل انسان می‌گوید طاغوت خود را شریک پروردگار قرار می‌دهد و طاغوت دنبال به تاراج بردن منابع هویتی و اقتصادی ملت‌ها است.

خطیب جمعه اصفهان ادامه داد:انسان‌های آزاده زیربار طاغوت نمی‌روند.

آیت الله ابوالحسن مهدوی تاکید کرد:برای جاری شدن عدالت بر مبنای دستورات الهی و حتی عقل نباید زیر بار استکبار و طاغوت رفت.

آیت‌الله مهدوی به نماز گزاران توصیه کرد کتاب ایستگاه خیابان روزولت را مطالعه کنند که با ادبیاتی جذاب جنایات و دخالت‌های آمریکا را عنوان می‌کند.

خطیب جمعه اصفهان، حمله شکست خورده آمریکا به ایران را در صحرای طبس، جنگ تحمیلی ۸ ساله، حمله به کشور‌های همسایه ما و ایجاد تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای و خروج یک طرفه از برجام و ترور سردار سلیمانی و فریب مذاکرات اخیر و حمله خود و رزیم صهیونی گوشه‌ای از جنایات استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی برشمرد.

آیت‌الله مهدوی ادامه داد: باوجود تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ انسجام‌عده‌ای در داخل این انسجام را با موضع گیری‌ها خدشه دار می‌کنندو همگان بدانند دشمنی استکبار مربوط به هویت و خوی استکباری اوست که نمی‌خواهند ملت‌های مستقل پیشرفت داشته باشند.