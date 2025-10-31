پخش زنده
خطیب نماز جمعه اصفهان گفت :دخالتهای استکبار جهانی در ایران پس از انقلاب به اوج رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به شعاری که استکبار جهانی مبنی بر نظام جهانی میدهد، گفت: در عمل، اما آنها دنبال دخالت در امور ملتها هستند حتی درایران در دهه ۳۰ در ایران کودتا و دولت مردمی را ساقط کردند.
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی، اوج دخالتهای استکبار جهانی را پس از انقلاب در ایران دانست و ادامه داد: دشمن بعد از انقلاب متوجه خطر جدی انقلاب اسلامی علیه منافع شان شد.
عضو خبرگان رهبری، مبارزه با استکبار جهانی را یکی از دستورات الهی برشمردو گفت: مقابله با استکبار یک رویکرد عقلی است بطوریکه مردم آمریکا هم علیه سلطه طلبیهای رئیس جمهورشان شعار دادند.
آیت الله سید ابوالحسن مهدوی تاکید کرد: امیدوارم صحبتهای افرادی را برای توجیه اجرا نشدن قانون در جامعه را نشنویم.
خطیب جمعه اصفهان، کار فرهنگی را ریشه در خانوادهها دانست و گفت:، اما اگر فردی را در جامعه دیدیم که کار فرهنگی روی آن اثر نداشته، وظیفه دولتمردان است که اجرای دقیق قانون را پیش گیرند.
آیت الله ابوالحسن مهدوی ادامه داد: دولت در تراز اسلام و انقلاب باید اهل البیت (ع) را الگوی خود قرار دهد.
آیت الله ابوالحسن مهدوی افزود:عقل انسان میگوید طاغوت خود را شریک پروردگار قرار میدهد و طاغوت دنبال به تاراج بردن منابع هویتی و اقتصادی ملتها است.
خطیب جمعه اصفهان ادامه داد:انسانهای آزاده زیربار طاغوت نمیروند.
آیت الله ابوالحسن مهدوی تاکید کرد:برای جاری شدن عدالت بر مبنای دستورات الهی و حتی عقل نباید زیر بار استکبار و طاغوت رفت.
آیتالله مهدوی به نماز گزاران توصیه کرد کتاب ایستگاه خیابان روزولت را مطالعه کنند که با ادبیاتی جذاب جنایات و دخالتهای آمریکا را عنوان میکند.
خطیب جمعه اصفهان، حمله شکست خورده آمریکا به ایران را در صحرای طبس، جنگ تحمیلی ۸ ساله، حمله به کشورهای همسایه ما و ایجاد تحریمهای هستهای و غیر هستهای و خروج یک طرفه از برجام و ترور سردار سلیمانی و فریب مذاکرات اخیر و حمله خود و رزیم صهیونی گوشهای از جنایات استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی برشمرد.
آیتالله مهدوی ادامه داد: باوجود تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر حفظ انسجامعدهای در داخل این انسجام را با موضع گیریها خدشه دار میکنندو همگان بدانند دشمنی استکبار مربوط به هویت و خوی استکباری اوست که نمیخواهند ملتهای مستقل پیشرفت داشته باشند.